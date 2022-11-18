Рогов назвал новую резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС позорной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал позорной резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая была обращена к России с призывом покинуть Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, которая призывает Москву отказаться от «необоснованных претензий» на владение Запорожской АЭС. Текст резолюции, которая была ранее представлена двумя странами - Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран.

«Принимая подобную позорную и политически мотивированную резолюцию, МАГАТЭ превращается в недееспособную структуру, которая разменяла свою компетенцию и профессионализм в угоду западным политическим интересам», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации Запорожской области.

По словам Рогова, принимая подобную резолюцию, МАГАТЭ сознательно забывают, что данная станция находится на территории Запорожской области, которая стала субъектом РФ.