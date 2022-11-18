Премьер Венгрии назвал санкционную политику ЕС против России шагом к войне Фото: REUTERS

Санкционная политика Евросоюза по отношению к России подталкивает мир к войне, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Санкционная политика – это шаг к войне. Очевидно, что мы шаг за шагом приближаемся к войне. Мы еще не находимся под огнем, но очень близки к тому, чтобы стать настоящей воюющей стороной», – заявил политик в эфире радиостанции Kossuth.

Как отметил глава венгерского правительства, Будапешт не может позволить себе накладывать вето на каждое решение Брюсселя в отношении Москвы, но намерен добиваться для себя исключений в вопросе сотрудничества с Россией. По словам Орбана, противостоять лидерам 26 стран ЕС – «не очень удобная ситуация», поэтому «иногда приходится оставлять все так, как есть».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз сосредоточиться не на принятии нового пакета антироссийских санкций, а предпринять необходимые меры для устранении последствий предыдущих восьми.