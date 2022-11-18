В России 18 ноября 2022 года выявлено 5 546 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России было выявлено 13 384 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в пятницу, 18 ноября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 60 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 6 888 человек, что на 2,3% больше по сравнению с минувшим четвергом, 17 ноября. Количество госпитализаций напротив увеличилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 136 человек, что на 2,1% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 18 ноября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 525 567. Жертвами COVID-19 стало 391 333 человека, а выздоровело 20 932 860 пациента.

Кроме того, сообщается, что по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на пятницу, 18 ноября 2022 года, зарегистрировано 636 096 944 случаев заболевания коронавирусом, а прирост за сутки составил 741 279 случаев.