Рябков призвал МАГАТЭ обратить внимание, откуда ведутся обстрелы ЗАЭС Фото: REUTERS

Совету управляющих Международного агентства по атомной энергетике следует обратить внимание, откуда идут обстрелы Запорожской атомной электростанции, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Арифметическое большинство в Совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела отрицающие реальность. Я призвал бы это большинство озаботиться вопросом, откуда исходят угрозы Запорожской АЭС, непрекращающиеся обстрелы», – сказал дипломат в беседе с журналистами.

Как отметил замглавы МИД России, Москва осуждает позицию Совета по ситуации вокруг ЗАЭС.

Как писал сайт KP.RU, ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС.

В агентстве также заявили, что обеспокоены «давлением на украинский обслуживающий персонал ЗАЭС» и «неоднократным нарушением внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории».