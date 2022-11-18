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НовостиПолитика18 ноября 2022 9:27

Рябков призвал МАГАТЭ обратить внимание, откуда ведутся обстрелы ЗАЭС

Москва осуждает позицию Совета агентства по ситуации вокруг станции, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Рябков призвал МАГАТЭ обратить внимание, откуда ведутся обстрелы ЗАЭС

Рябков призвал МАГАТЭ обратить внимание, откуда ведутся обстрелы ЗАЭС

Фото: REUTERS

Совету управляющих Международного агентства по атомной энергетике следует обратить внимание, откуда идут обстрелы Запорожской атомной электростанции, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Арифметическое большинство в Совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела отрицающие реальность. Я призвал бы это большинство озаботиться вопросом, откуда исходят угрозы Запорожской АЭС, непрекращающиеся обстрелы», – сказал дипломат в беседе с журналистами.

Как отметил замглавы МИД России, Москва осуждает позицию Совета по ситуации вокруг ЗАЭС.

Как писал сайт KP.RU, ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС.

В агентстве также заявили, что обеспокоены «давлением на украинский обслуживающий персонал ЗАЭС» и «неоднократным нарушением внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории».