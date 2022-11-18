Читатели Die Welt поддержали заявление Кремля о ненадежности Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt поддержали заявление Кремля, где Украину назвали ненадежным переговорщиком.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно переговоров, сказал, что у Киева есть семь пятниц на неделе. По его словам, украинские власти то ведут переговоры, то отказываются от них, принимая специальный закон, а то заявляют, что переговоры должны быть публичными.

Один из комментаторов заявил, что, используя инцидент с ракетой в Польше, украинский президент «пытается заставить НАТО вмешаться в конфликт на Украине».

«Киев обокрал своих же граждан, предлагал нанести превентивный удар по России, запретил переговоры с Москвой», - написал другой, добавив, что «у власти на Украине одни сумасшедшие».

«США особого интереса к переговорам пока не проявили, вот и их прихвостень пока молчит», - написал еще один комментатор.

Еще один комментатор заявил, что затягивание конфликта помогает Зеленскому «набивать карманы миллиардами».