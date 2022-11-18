Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность двух украинских организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность «Всеукраинского духовного центра «Возрождение» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна.

«Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных организаций «РЕЛIГIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ «ВСЕУКРАIНСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР «ВIДРОДЖЕННЯ» («Религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение») и «БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД «ВIДРОДЖЕННЯ» ВОЛОДИМИРА МУНТЯНА» («Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна»)», – сказано на сайте ведомства.

Как считают в Генпрокуратуре, деятельность этих организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности России. Информация о решении направлена в Министерство юстиции для их включения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Как писал сайт KP.RU, ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской организации Open Press.