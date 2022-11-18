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НовостиПолитика18 ноября 2022 9:48

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Во второй половине дня у главы госудасртва будет еще один международный разговор
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У президента несколько международных телефонных разговоров. Уже состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Турции Эрдоганом. В ближайшее время мы опубликуем наше традиционное сообщение на этот счет. Во второй половине дня будет еще один международный разговор», – сказал он журналистам.

Между тем в канцлелярии турецкого президента сообщили, что в разговоре с российским лидером Эрдоган выразил мнение о необходимости оживления переговоров для урегулирования ситуации на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет найти общий язык с Путиным. Турецкий лидер отметил решающее значение дипломатии политиков для решения проблем.