Аксенов заявил о фортификационных работах для обеспечения безопасности Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей проводятся фортификационные работы. Такое заявление в пятницу, 18 ноября, сделал глава республики Сергей Аксёнов.

«На территории Крыма под моим контролем проводятся в том числе фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», - сказал глава республики, отметив, на данный момент меры, которые предпринимаются военнослужащими и силовиками, «достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности».

Аксёнов также указал на необходимость скоординированной работы органов власти, правоохранительных органов и Вооруженных сил (ВС) России для достижения поставленной задачи.

«Моя позиция, позиция руководства страны - основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты в первую очередь за счёт мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области», - заявил он.

Напомним, на данный момент в Крыму действует жёлтый уровень террористической опасности, а с конца октября в регионе был введен режим среднего уровня реагирования.