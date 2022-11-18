В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества, полученного от киберпреступлений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственную думу внесен законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения киберпреступлений, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Группа депутатов и сенатор Андрей Клишас внесли в Государственную Думу проект поправок в Уголовный кодекс, которые позволят применять конфискацию имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации», – приводятся слова парламентария в Telegram-канале комитета.

По словам Пискарева, в последнее время наблюдается «активное проникновение криминала» в информационные технологии и телекоммуникации, а также рост мошенничества в кредитно-финансовой сфере. Он отметил, что в результате этих преступлений выросло количество потерпевших пожилого возраста.

Депутат привел статистику МВД России, согласно которой в 2021 году в стране было совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше чем в 2020. Как считает Пискарев, конфискация имущества, полученного от киберпреступлений, послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим.