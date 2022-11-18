Режиссер Шахназаров назвал падение ракет в Польше переломным моментом конфликта России и Украины Фото: REUTERS

Факт падения бомб в Польше может стать ключевым и одновременно переломным моментом в конфликте Украины и России, заявил РИА Новости российский кинорежиссер Карен Шахназаров. Режиссер считает, что это был акт "провокации" со стороны Киева.

"На этот раз это у них не получилось. Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта", - выразил мнение Шахназаров.

Он также отмечает "нелогичность" в истории падения ракет в Польше.

"Если бы Польша по итогам расследования объявила, что это дело рук России, то началась бы третья мировая война, а Варшава сказала, что это украинские ракеты. Итог - ничего, вообще никаких действий. Как такое может быть? Где логика?" - сказал Шахназаров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Сейме заявил, что страна готовилась к возможности падения ракеты на ее территорию. Он заявляет, что власти брали в расчет тот факт, что конфликт на территории Украины может выйти за пределы зоны боевых действий.

Ранее также сообщалось, что "доверие к Украине" в Североатлантическом альянсе "сильно подорвалось" после инцидента с падением ракет в Польше, рассказал дипломат одной из стран НАТО.

По информации Financial Times, в альянсе неоднозначно отреагировал на высказывания Зеленского по поводу инцидента, однако дипломат отметил, что "Украину никто не обвиняет".