В ЛНР заявили о переходе украинских войск к обороне на некоторых участках Луганского фронта Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины переходят к обороне на отдельных участках Луганского фронта, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Есть положительная тенденция – на некоторых участках видно, что противник выдыхается: с активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и в глухую оборону», – сказал он в эфире «Первого канала».

По мнению Марочко, это показатель того, что некоторые резервы украинских войск исчерпаны, а сами военные испытывают физическую усталость. Вместе с тем он отметил, что ВСУ предпринимают попытки штурмовать север ЛНР уже месяц.

Как писал сайт KP.RU, в Народной милиции ЛНР сообщали о наступлении ВСУ по всей линии от Попасной до Харьковской области. В ведомстве ситуацию на Луганском направлении охарактеризовали как стабильно напряженную.

Ранее Марочко сообщил, что, согласно разведданным, ВСУ несут крупные потери.