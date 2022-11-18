Амурские аграрии установили исторический рекорд, собрав 1,6 млн тонн сои

Губернатор Василий Орлов встретился с представителями Минсельхоза РФ. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области планируется построить завод по производству минеральных удобрений. Кроме того, сельхозпроизводители региона могут наладить переработку картофеля для экспорта продукции в Китай. Планы по развитию агросектора губернатор региона Василий Орлов обсудил 18 ноября на встрече с директором Департамента растениеводства Минсельхоза РФ Романом Некрасовым и председателем Союза участников рынка картофеля и овощей Сергеем Лупёхиным. В совещании также участвовали представители крупнейшей в России компании по производству удобрений. «У нас в этом году хорошие результаты по сельскому хозяйству. Работаем над привлечением инвестиционных проектов по переработке сои, ставим для себя задачу – перерабатывать до 70% сои, - рассказал Василий Орлов. - Активно двигается программа по комплексному развитию сельских территорий. Минсельхоз России выделил нам более 1 млрд рублей на эту программу».

Регион поддерживает строительство жилья для работников АПК. Из бюджета аграриям компенсируется по 20 тысяч рублей за каждый квадратный метр, построенный для специалистов сельского хозяйства.

Роман Некрасов особо отметил успехи области: в этом году амурские аграрии установили исторический рекорд, собрав 1,608 млн тонн сои. Каждая четвертая тонна сои в стране производится именно в Приамурье. Зерна в этом году в регионе намолотили почти 400 тысяч тонн, на 60% больше, чем в прошлом году, собрали картофеля.

Сергей Лупёхин предложил наладить в регионе переработку картошки.

«С точки зрения переработки рынок сбыта у вас просто сумасшедший. Рядом Китай, который потребляет картофельные хлопья и чипсы. В этом направлении мы и будем разговаривать на встречах с амурскими фермерами», - отметил Лупёхин.