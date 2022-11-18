Памятник Пушкину облили краской в Риге Фото: Telegram-канал посольства России в Латвии

Неизвестные осквернили памятник поэту Александру Пушкину в Риге, облив его краской. Инцидент произошел в День независимости Латвии, сообщает посольство России в прибалтийской республике.

«Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С.Пушкину в центральном парке Риги. Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы», – сказано в Telegram-канале диппредставительства.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября власти латвийского Даугавпилса снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы.

Посольство России в Латвии, комментируя снос памятника, заявило, что правящая верхушка Латвии продолжает цинично и демонстративно глумиться над памятью павших героев, спасших латышей от истребления. В диппредставительстве отметили, что объяснения латвийской стороны, назвавшей памятники советским воинам символом «российской агрессии на Украине и прославления тоталитарных режимов», выглядят нелепо.