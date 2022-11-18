Песков прокомментировал вердикт суда по MH17 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле сожалеют, что Россию так и не допустили к расследованию инцидента с лайнером рейса MH17. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что это не способствовало объективности расследования.

«Здесь очень важный, очень важный, наверное, посыл основной, то что мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла стать частью, и не была допущена к тому следствию, к тому расследованию, которое проводилось», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что отстранение от процесса расследования Москвы «по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования».

Напомним, в минувший четверг, 17 ноября, состоялся суд по делу о крушении самолета рейса MH17. Россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко были признаны виновными в уничтожении воздушного судна на востоке Украине в 2014 году, а также убийстве 298 пассажиров. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.