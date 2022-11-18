Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить совершенствование гражданской обороны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил на заседании Совета Безопасности Российской Федерации в пятницу, 18 ноября, обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Как уточнил российский лидер, данную тему предложило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ.

«У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям - МЧС - предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», - заявил глава государства на оперативном совещании Совбеза РФ.

Напомним, оперативное совещание Совбеза РФ организовано в очном формате. Как писал сайт KP.RU, предыдущее оперативное совещание российского президента с постоянными членами Совета безопасности РФ прошло в октябре 2022 года, а последнее заседание так называемого «большого» Совбеза РФ состоялась в мае этого года.