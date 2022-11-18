Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 ноября 2022 10:37

Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить совершенствование гражданской обороны

Российский лидер уточнил, что данную тему предложило МЧС
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить совершенствование гражданской обороны

Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить совершенствование гражданской обороны

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил на заседании Совета Безопасности Российской Федерации в пятницу, 18 ноября, обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Как уточнил российский лидер, данную тему предложило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ.

«У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям - МЧС - предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», - заявил глава государства на оперативном совещании Совбеза РФ.

Напомним, оперативное совещание Совбеза РФ организовано в очном формате. Как писал сайт KP.RU, предыдущее оперативное совещание российского президента с постоянными членами Совета безопасности РФ прошло в октябре 2022 года, а последнее заседание так называемого «большого» Совбеза РФ состоялась в мае этого года.