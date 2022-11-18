Алексей Райкевич назначен новым гендиректором «ГЛОНАСС»

Новый генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич Фото: пресс-служба Минтранса России

Новым генеральным директором АО «ГЛОНАСС» назначен Алексей Райкевич, сообщает Министерство транспорта России.

«Распоряжением Росимущества от 17 ноября генеральным директором акционерного общества «ГЛОНАСС» назначен Райкевич Алексей Анатольевич», – сказано на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, на своем посту Райкевич будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». До него гендиректором «ГЛОНАСС» был Игорь Милашевский, который возглавлял компанию с июля 2018 года.

Райкевич ранее занимался развитием инновационных проектов в АО «РОСНАНО» и ПАО АФК «Система», например, внедрял российский софт и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, Райкевич имеет опыт работы в инвестиционных проектах в компаниях ФК «Открытие» и ГК «Тройка Диалог».

Напомним, бывший глава «ГЛОНАСС» заявлял, что возможности государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» намного шире аварийного оповещения. По его словам, она позволяет вызывать врачей, и спасателей, а в перспективе и страховую компанию.