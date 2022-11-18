Макрон выразил надежду на "значимые мирные переговоры" после саммита G20

Французский лидер подчеркнул, что рассчитывает на присутствие за столом переговоров всего международного сообщества Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что после всех выступлений на саммите G20 появятся "значимые" изменения в вопросе мирных переговоров по Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

"Украинцы, я надеюсь, вернутся за стол переговоров с русскими", - сказал Макрон.

В месте с тем, французский лидер подчеркнул, что рассчитывает на присутствие за столом переговоров всего международного сообщества.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают укрепляющим элементом момент диалога с Западом в процессе ведения мирных переговоров с Украиной.

Ранее во время саммита G20 лидер КНР Си Цзиньпин призвал прекратить огонь и возобновить мирные переговоры, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами", а президент Франции Макрон заявил о готовности содействовать "мирному глобальному развитию".