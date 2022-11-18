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НовостиВ мире18 ноября 2022 11:14

Макрон выразил надежду на "значимые мирные переговоры" после саммита G20

Французский лидер Макрон подчеркнул, что рассчитывает на присутствие за столом переговоров международного сообщества
Владимир РОМАНЕНКО
Французский лидер подчеркнул, что рассчитывает на присутствие за столом переговоров всего международного сообщества

Французский лидер подчеркнул, что рассчитывает на присутствие за столом переговоров всего международного сообщества

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что после всех выступлений на саммите G20 появятся "значимые" изменения в вопросе мирных переговоров по Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

"Украинцы, я надеюсь, вернутся за стол переговоров с русскими", - сказал Макрон.

В месте с тем, французский лидер подчеркнул, что рассчитывает на присутствие за столом переговоров всего международного сообщества.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают укрепляющим элементом момент диалога с Западом в процессе ведения мирных переговоров с Украиной.

Ранее во время саммита G20 лидер КНР Си Цзиньпин призвал прекратить огонь и возобновить мирные переговоры, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами", а президент Франции Макрон заявил о готовности содействовать "мирному глобальному развитию".