«Украинские железные дороги» объявили о запуске поездов в Херсон Фото: пресс-служба Крымской железной дороги

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») объявила о запуске железнодорожного сообщения с Херсоном. Первый рейс будет осуществлен уже в пятницу, 18 ноября, сообщил советник назначенного Киевом главы Херсонской областной администрации Сергей Хлань.

«Укрзализныця» запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Поедут около 200 пассажиров», – написал он в Facebook.

По словам Хланя, из Киева поезда будут отправляться по четным числам, а из Херсона – по нечетным.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Херсонской области заявили, что продолжат эвакуацию жителей из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра. С начала эвакуации свое место жительства покинули более 115 тысяч человек. Как отметил врио главы региона Владимир Сальдо, обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины усилились, и теперь противник наносит удары не только ракетами, но и артиллерией и минометами.