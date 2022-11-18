Фридайверы помогают ученым в изучении Шантарского архипелага в Хабаровском крае

Проект организован совместно со специалистами «Заповедного Приамурья». Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На острове Прокофьева, который является пятым по размеру в Шантарском архипелаге, впервые побывали хабаровский фридайверы. Путешествие – совместный проект спортсменом и ФГБУ «Заповедное Приамурье», сообщает Транссибинфо.

Экстремалов ждали очень сложные погодные условия, но они ни разу не свернули со своего пути. Стоит учитывать, что при погружении происходит резкое изменение температуры от +14 до +2 градусов. Однако именно благодаря тому, что спортсмены погружаются, камерам удается фиксировать уникальнейшие кадры, которые после попадут в руки ученых. Специалисты в предвкушении научных открытий.

Сами спортсмены остались довольны поездкой. Даже сравнили остров с Бали. В «Заповедном Приамурье» подчеркивают, что подобного рода экспедиции позволят обнаружить ранее неизвестных морских обитателей.

Напомним, ранее акваторию Шантарских островов изучали с помощью исследовательских судов. В «Заповедном Приамурье» подчеркивают, что подобного рода экспедиции позволят обнаружить ранее неизвестных морских обитателей.