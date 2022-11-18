Папа римский заявил, что Ватикан ведет работу над сближением позиций по Украине

Папа Римский Франциск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан ведет работу для сближения позиций по Украине, указав на готовность «сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта».

Франциск заявил, что в Ватикане «постоянно следят» за развитием украинского конфликта, отметив, что государственный секретариат изучает любую гипотезу, а также ценит каждую возможность, способную привести к прекращению огня и началу переговоров.

По слова понтифика, в Ватикане «привержены гуманитарной поддержке» украинского населения. «Кроме того, Святой престол делает все, что должен, чтобы помочь пленным», - заявил он в опубликованном в пятницу, 18 ноября, интервью газете La Stampa, отметив возможность заключения мира между российской и украинской сторонами.

Напомним, понтифик ранее говорил о том, что Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса.