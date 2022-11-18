«Яндекс.Маркет» выкупит у IKEA все оставшиеся в России товары Фото: Shutterstock

Маркетплейс «Яндекс Маркет» договорился о выкупе у торговой сети IKEA всех оставшихся в России товаров после ухода компании из страны.

«Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. «Яндекс Маркет» начнет продажу товаров IKEA до конца года», – рассказали журналистам в пресс-службе торговой площадки.

Как уточнили в маркетплейсе, соглашение коснется более 20 миллионов товаров, в том числе Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, - мебели, мягких игрушек и аксессуаров для дома.

Напомним, как и другие иностранные бренды, IKEA заявила о сокращении бизнеса в России, прекращении поставок и продаже своих заводов. Остатки товаров на российских складах были реализованы на двух распродажах – в начале для работников компании, потом в интернете для всех желающих.