Учительница в Узбекистане отлупила весь класс и попала на видео Фото: Кадр видео

Учительница начальных классов одной из школ в Бухаре побила почти весь класс за плохое выполненное домашнего задания.

На видео можно увидеть, как учительница проходит по рядам, просматривая домашнее задание школьников, преподавательница дергает детей за уши, бьет по лицу, отвешивает подзатыльники, в том числе достается и девочкам. После этого женщина берет линейку и уже с ее помощью продолжает бить школьников.

Как передает Podrobno.uz, депутат попросил Министерство народного образования Узбекистана, а также другие ведомства взять эту ситуацию под контроль. Позже появилась информация о том, что учительница, попавшая на видео, уволилась из школы по собственному желанию.

В управлении народного образования Узбекистана заявили, что эта ситуация была оценена как чрезвычайная, поэтому в этот же день под руководством заместителя хокима области Мирали Хамроева собрали совещание для того, чтобы обсудить произошедшее.

«Перед руководителями отделов народного образования и директорами школ были поставлены строгие задачи по повышению педагогической культуры учителей и недопущению подобных безобразных ситуаций», - сказали в ведомстве.