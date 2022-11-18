Стало известно о подвигах отца генерала Суровикина во время войны в Корее Фото: REUTERS

Отец командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина героически погиб в 1966 году. Об этом рассказал в Telegram военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

В своем посте он написал, что Владимир Суровикин в момент случившегося находился за штурвалом истребителя, отводя самолет от жилых домов.

Сладков отметил, что с ним связался бывший командир Московского погранотряда Василий Масюк, который в деталях рассказал все о гибели отца российского генерала. По воспоминаниям Масюка, полковник авиации Владимир Суровикин управлял истребителем-бомбардировщиком Су-7Б недалеко от Уссурийска. Однако в какой-то момент после набора высоты у самолета отказал двигатель.

- Несмотря на приказ катапультироваться, летчик остался в кабине ... ему удалось направить самолет в безлюдное место. Шансов на собственное спасение у него не осталось, - поделился Масюк.

Позже за этот подвиг Суровикина-старшего наградили орденом Ленина посмертно. Он добавил, что будущий российский генерал Сергей Суровикин родился спустя почти полгода после гибели родителя.

Напомним, 8 октября генерал армии Сергей Суровикин назначен новым командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации на Украине, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.