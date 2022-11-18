Сбежавший в Россию житель Бучи раскрыл правду о событиях на родине Фото: Александр КОЦ

Житель украинской Бучи смог вырваться с Украины, добрался до России и рассказал нам о том, что действительно происходило под Киевом.

Он стал беженцем в июле, то есть видел своими глазами, как город заняли российские солдаты, как они оставили населенный пункт, а им на смену пришла украинская армия.

Из города он выбирался в объезд, через Польшу и Латвию. Выходить специальным коридором было нельзя, иначе начинались проблемы у родственников, которые остались в Буче.

- Украинцы берут на карандаш людей, которые так уезжают. Сразу начинаются обыски у родственников, - делится мужчина с сайтом mk.ru.

Его дом находился на окраине города, с одной стороны стояла российская армия, с другой ВСУ, туда-сюда летали снаряды.

- У меня сосед вышел за калитку, и его застрелил снайпер. Причем этого снайпера россияне искали. Не знаю, может быть, это был наемник, приехавший на «сафари». Но стрелял он и в русских солдат, и в мирных украинцев, стоило только ступить за порог, - рассказывает он.

Люди хоронили близких в пакетах у себя в огороде. Возможности организовать похороны на кладбище не было. Потом тела таких захороненных приходилось эксгумировать.

- Пришла украинская, они начали доставать, чтобы выяснить, как люди погибли. Сбор тел в пакетах был показан западными журналистам с такой точки зрения, что, мол, посмотрите, что «русские наделали», - рассказывает мужчина.

Любые происшествия списываются на «зверства русских». Когда российские силы отошли, люди прятались по подвалам, выглянуть на улицу никто не решался.

- Но те два тела, которые я видел на фотографии, лежавшие на нашей улице, это были не бучанцы. Это были мужчины, как сказал сосед, с какими-то электронными штуками при себе, микросхемами и шнурами. Не исключено, что диверсанты. Те, кто должен быть «качнуть ситуацию», - полагает собеседник издания.

Он, как и тысячи других беженцев, осознает, что если бы не покинули дома, то шансов выжить не было. Сейчас они обживаются в России, но первое время даже во время грозы хотелось упасть на пол и закрыть голову руками.