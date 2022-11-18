Лукашенко тремя словами ответил на уход McDonald's из Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на решение об уходе из Республики американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

По его словам, будет лучше, если граждане будут "питаться своим" и "не бросаться на заморское". Также политик признался, что благодарен Богу за уход их страны иностранного фастфуда. Речь президента опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

- Слава тебе Господи, что уходит, - ответил Лукашеко на уход McDonald's. - Место "Макдоналдса", где работают наши люди, где потребляется наш товар, должны занять белорусы, запомните, никто иной.

Также глава государства выразил уверенность, что технологию американского ресторана быстрого питания может с легкостью повторить и местный производитель.

- У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошку и салат? Господи, кто это потребляет, не знаю, - подытожил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's окончательно ушла из России. McDonald's приняла решение о продаже бизнеса на территории Российской Федерации. Теперь в стране появилось новое заведение под названием "Вкусно - и точка ".