ВЦИОМ: 81% россиян выступили за проведение новогодних праздников на фоне СВО

70% граждан России готовы отказаться от оформления населенных пунктов новой иллюминацией Фото: REUTERS

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 81% россиян хотят провести детские праздники и новогодние елки, невзирая на проведение спецоперации в Украине (СВО). Тем не менее 70% граждан России готовы отказаться от оформления населенных пунктов новой иллюминацией, но хотят использовать старые украшения.

Большинство россиян (81%) полагают, что нужно сохранить новогодние праздники для детей, вопреки текущей СВО, еще 15% говорят, что их надо сохранить, но сделать более скромными. Полный отказ поддержали 3% респондентов.

При этом более половины опрошенных россиян выступают за отказ от новогодних салютов - 54%, и лишь 22% за то, чтобы сделать скромнее.

За установку новогодней ели проголосовали 55% россиян, а 34% предлагают сделать ее скромнее. 10% же голосуют за полный отказ от символа Нового года.

За праздничное оформление магазинов и торговых центров выступили 48% опрошенных, 37% - за то, чтобы украшать, но скромнее, 12% - за то, чтобы отказаться от этого.

Напомним, 16 ноября 2022 года глава Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что настало время выбрать, как будут отмечаться новогодние и рождественские праздники в Москве. Этот вопрос стал актуальным на фоне тревожных событий, связанных со спецоперацией на Украине. Мэр столицы уверен, что отменять празднование нельзя, но предложил решить это самим москвичам.