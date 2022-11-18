Вице-премьер Белоусов назвал российскую экономику островком стабильности в условиях санкций Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Экономика России является островком стабильности даже в условиях санкций, считает первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«У нас в этом отношении все гораздо более устойчиво. В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности. Здесь события прогнозировать легче, чем в мире», – заявил он журналистам.

Первый вице-премьер отметил, что движение на рынках создает очень высокую неопределенность для производителей, в частности в металлургии, поэтому никто не может выстраивать долгосрочные планы. Белоусов также напомнил о факторе инфляции и необходимости ужесточения монетарной и фискальной политики. Все эти факторы создают очень большую угрозу для стабильности экономики, главным образом для Евросоюза, считает зампред правительства.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике необходима структурная перестройка, поскольку экономическая ситуация в стране может ухудшиться. Кроме того, она призывала не искать пределы падения экономики РФ.

Между тем аналитики Bloomberg прогнозируют рецессию в России до третьего квартала 2023.