В "Транснефти" опровергли информацию об атаке беспилотника ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" Фото: REUTERS

Данные об атаке на нефтегавань "Шесхарис" морским беспилотником ВСУ под Новороссийском не являются достоверной информацией. Сведения об этом ТАСС подтвердил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. По его словам, никаких повреждений на объекте нет.

"Эта информация не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет", - заявил он агентству.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что ночью 18 ноября 2022 года морской беспилотник ВСУ нанес удар по нефтегавани "Шесхарис" в Новороссийске.

Напомним, 16 ноября 2022 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновилась. По его словам, в нефтепроводе "Дружба" пока что низкое давление, однако, специалисты работают над тем, чтобы вернуть объемы перегона к прежним нормам.