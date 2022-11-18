Власти Киева заявили о готовности к полному отключению электроэнергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Киева готовы к ситуации, если в городе произойдет полное отключение электроэнергии, заявил заместитель главы горадминистрации Николай Поворозник.

- Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению, - сказал чиновник в эфире телеканала "Киев".

Он также добавил, что властям удалось уйти от аварийных отключений электроэнергии и перейти на отключения по графику. Но, учитывая погодные условия и наступление холодов, потребление электроэнергии будет расти, а значит система может не справиться с нагрузкой, что вновь может спровоцировать аварийные отключения.

Накануне сообщалось, что вслед за Киевом экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины. Как сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко, это "необходимый шаг для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании".