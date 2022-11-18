Суд в Германии приговорил к условному сроку отставного военного ФРГ за шпионаж в пользу России Фото: REUTERS

Высший земельный суд Дюссельдорфа признал вину бывшего офицера запаса бундесвера в шпионаже для российской разведки и приговорил его к условному сроку на год и девять месяцев тюремного заключения. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя судебной инстанции.

В публикации говорится, что следствием установлен факт сотрудничества с Главным управлением Генерального штаба ВС РФ (ранее известным как Главное разведывательное управление). Известно об актах передачи информации с октября 2014-го по март 2020 года. Отставник передавал российской стороне данные о германских резервистах, личные контактные данные и резюме высокопоставленных военнослужащих, а также сведения, связанные с проектом "Северный поток - 2".

По версии следствия, виновным двигали "крайне пророссийские настроения и стремление сделать себя популярным и важным среди российских военнослужащих", вопреки осознанию масштабов ущерба интересам Германии и США.

Адвокат военного требовал оправдательного приговора, пишет агентство. Защита утверждает, что переданные сведения не являлись секретными, все было в открытом доступе. Подсудимый со своей стороны полностью признал, что документы были переданы российскому военному атташе.

Напомним, 30 октября 2022 года глава Военной контрразведки ФРГ (MAD) Мартина Розенберг заявила об активности иностранных спецслужб на территории Германии. Она утверждает, что MAD отслеживает "большое количество подозрительных случаев и попыток шпионажа". "Целью нашей работы является выявление на ранней стадии любой шпионской деятельности, в особенности со стороны российских и китайских спецслужб", - подчеркнула глава контрразведки.