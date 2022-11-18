«Миссис Крым-2022» отказали в российском гражданстве из-за исполнения националистической песни Фото: соцсети

Власти Крыма отказали в получении российского гражданства женщине, исполнившую гимн украинских националистов. Речь идет о победительнице конкурса «Миссис королева красоты» Крыма Ольге Валеевой.

«Решением Министерства внутренних дел по Республике Крым в соответствии отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, а также публичном демонстрировании запрещенной символики», – сказано в Telegram-канале МВД Крыма.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что в октябре этого года украинка привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 20.3 КоАП РФ, а это является основанием для отказа о приеме в гражданство Российской Федерации, объяснили в ведомстве.

Между тем сама Валеева в беседе с «КП-Крым» призналась, что была шокирована отказом в получении российского гражданства. По ее словам, новость об этом застала ее врасплох, поэтому более развернутый комментарий она дать пока не в состоянии.

Напомним, после победы в конкурсе «Миссис Крым» соцсети облетело видео, на котором Валеева вместе с подругой, сидя на балконе, поют украинскую песню «Ой, у лузi червона калина». Эта композиция считает гимном украинских националистов.