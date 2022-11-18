Путин провел очную встречу с Совбезом и обсудил гражданскую оборону в России Фото: REUTERS

В кремле 18 ноября российский президент Владимир Путин провел очное оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Там обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны в стране.

- У нас сегодня плановый вопрос. МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать, - заявил Путин.

Как писал сайт KP.RU, предыдущее оперативное совещание российского президента с постоянными членами Совета безопасности РФ прошло в октябре 2022 года, а последнее заседание так называемого "большого" Совбеза РФ состоялась в мае этого года.

Также ранее сообщалось, что 18 апреля 2022 года, президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Аналогичное совещание глава государства проводил и в марте. На нем члены правительства и профильных ведомств обсуждали минимизацию для экономики последствий ранее введенных санкционных мер.