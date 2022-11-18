Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию на мировом газовом рынке

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили ситуацию на мировом газовом рынке.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию совместных проектов в инвестиционной и инфраструктурной областях. Подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетической сфере, в том числе в целях обеспечения необходимого баланса и стабильности на глобальном газовом рынке», – сказано на сайте Кремля.

Кроме того, глава российского государства поздравил своего катарского коллегу со стартующим в эмирате в воскресенье, 20 ноября, чемпионатом мира по футболу. Путин пожелал успешного выступления национальной сборной Катара. Тамим Бен Хамад Аль Тани в свою очередь поблагодарил российского лидера за передачу опыта проведения мирового футбольного первенства.