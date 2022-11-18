МИД Нидерландов вызвал посла России из-за реакции на решение суда по делу о крушении MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МИД Нидерландов вызвал посла России Александра Шульгина из-за реакции Москвы на оглашенное 17 ноября решение Гаагского суда по делу о крушении самолета MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на голландский МИД.

Уточняется, что российский дипломат был вызван 18 ноября.

- Своей реакцией Россия дискредитирует голландское правовое государство. Это абсолютно неприемлемо, - заявили журналистам в ведомстве.

17 ноября судья огласил вердикт по делу о крушении "Боинга", выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в Донбассе 17 июля 2014. Суд постановил, что лайнер был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского.

Напомним, Россия не была допущена до расследования инцидента. Но даже несмотря на это РФ с самого начала была готова сотрудничать. Более того, Москва сама предоставляла следствию необходимую информацию, а в самой России даже были проведены моделирование ситуации и технические эксперименты. Однако многочисленные доводы со стороны РФ показались следствию неубедительными.