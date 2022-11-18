Премьер Грузии рассказал о призывах Украины открыть в стране второй фронт против России Фото: REUTERS

Власти Украины призывали грузинскую оппозицию отрыть в своей стране второй фронт против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления в парламенте.

«Это не интерпретация – я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Эти люди являются их союзниками. Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти. Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы второй фронт и страна бы превратилась в полигон?» – сказал глава грузинского правительства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Гарибашвили заявил, чт конфликт на Украине в обязательном порядке должен быть урегулирован путем переговоров. По его мнению, подобный сценарий развития событий является единственно возможным вариантом.

Напомним, весной этого года премьер Грузии исключил введение санкций против России из-за спецоперации на Украине.