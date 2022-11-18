При обстреле украинскими войсками села под Белгородом погиб мужчина

При обстреле ВСУ села под Белгородом погиб мужчина Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины обстреляли село Устинка в Белгородской области, в результате чего погиб местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды», – написал он в своем Telegram-канале.

При обстреле села были также повреждены четыре частных домовладения. На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы находятся на месте, добавил Гладков.

Напомним, накануне глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного из подорвавшихся на мине жителей региона.

Как писал сайт KP.RU, ранее два человека погибли при обстреле украинскими войсками города Шебекино Белгородской области.