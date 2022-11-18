В Киеве вновь экстренно отключают электричество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская энергетическая компания ДТЭК «Киевские электросети» сообщила о повторном введении в столице страны экстренных отключений электроэнергии.

«К сожалению, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» мы вынуждены снова ввести экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют», - заявляет компания на странице в соцсети.

Как сообщал сайт KP.RU, вчера, 17 ноября, ДТЭК «Киевские электросети» заявляла об аварийных отключениях света в Киеве. При этом графики аварийных отключений также не действовали.

Ранее министр МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что 15 ноября 2022 года на территории страны было повреждено свыше 30 инфраструктурных объектов. Затем экстренные отключения электричества произошли в Киеве и во всех регионах Украины. Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, на тот момент в столице без света находилось минимум половина потребителей.