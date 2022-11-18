Премьер Украины заявил о выведении из строя почти половины энергосистемы страны Фото: REUTERS

Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя после ударов Вооруженных сил России, заявил председатель правительства страны Денис Шмыгаль.

«Только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», – сказал украинский премьер-министр на пресс-конференции.

Как отметил Шмыгаль, в этих условиях Украине требуется дополнительная помощь от Евросоюза. В частности он назвал энергетическое оборудование и финансирование на закупки газа.

Как писал сайт KP.RU, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб украинской инфраструктуре, нанесенный с февраля 2022 года, можно оценить в 100 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Украина предупредила союзников о проблемах с восстановлением электроснабжения. Киев нуждается в генераторах, трубах и арматуре.