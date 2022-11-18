Канада выпустит облигации на 500 миллионов канадских долларов в поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце ноября 2022 года Канада выпустит пятилетние облигации в размере 500 миллионов канадских долларов для оказания финансовой помощи Украине, об этом сообщил Банк Канады.

«С тем, чтобы дать канадцам возможность напрямую помочь Украине, правительство страны объявило о выпуске суверенных облигаций Украины. Пятилетние облигации в размере 500 миллионов канадских долларов будут выпущены в конце ноября 2022 года", - сообщил Банк Канады.

Как сообщал сайт KP.RU, Министерство национальной обороны Канады сообщало о новом пакете военной помощи, куда помимо снарядов также 400 000 единиц зимней одежды.

Венгрия стала единственной страной ЕС, которая отказалась от финансирования тренировочной миссии и обучения украинских военных. Будапешт последовательно выступает за мирное решение конфликта на Украине.