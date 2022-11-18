Spiked сообщило о глубоких разногласиях между странами ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между странами-членами Европейского союза возникли глубокие разногласия на фоне конфликта на Украине, об этом заявляет доцент экономики и политологии в Венском университете Вебстера Ральф Шеллхаммер в статье для издания Spiked.

«Конфликт на Украине стал первым настоящим испытанием для Европейского Союза, которое должно было доказать его способность действовать как самостоятельный геополитический игрок. После восьми месяцев стало ясно, что ЕС не справился», — утверждает автор публикации.

Шеллхаммер подчеркивает, что страны ЕС не смогли сформировать единую позицию.

Он отмечает, что с февраля почти все 27 стран-членов ЕС «преследуют свои собственные национальные интересы».

Автор статьи приходит к выводу, что проблемы с координацией внешнеполитических решений начались в Европе с самого начала российской спецоперации. Государства так и не сформулировали общую позицию по санкциям против Москвы.

Как сообщал сайт KP.RU, обозреватель Geopolitika.news говорил о катастрофических последствиях для экономики ЕС в связи с энергокризисом.

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