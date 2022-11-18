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НовостиПолитика18 ноября 2022 16:28

Минфин США ввел санкции против россиянина в рамках «акта Магнитского»

Его подозревают в даче взяток горнодобывающим гватемальским компаниям
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минфин США ввел санкции против россиянина в рамках «акта Магнитского»

Минфин США ввел санкции против россиянина в рамках «акта Магнитского»

Фото: REUTERS

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении гражданина России Дмитрия Кудрякова, который якобы причастен к коррупции.

Россиянин был внесен в черный список на основании «акта Магнитского». Кроме того, США ввели санкции против гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк и трех компаний Гватемалы. По мнению американских властей, Кудряков и Литвинюк играли «роль в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы», сказано на сайте Минфина США.

Гватемальские компании, оказавшиеся в черном списке, – Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel и Mayaniquel. Ведомство утверждает, что они подконтрольны группе Solway, считающуюся в США российской. По версии американского Минфина, Кудряков руководит операциями Solway в горнодобывающей сфере Гватемалы и причастен к даче взяток.

«Мы поддерживаем народ Гватемалы и поддерживаем защиту природных ресурсов его страны от эксплуатации извне. Мы будем использовать наши инструменты, чтобы коррумпированные лица понесли ответственность за воровство у гватемальского народа», – заявило ведомство.