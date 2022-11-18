Экс-президент Молдавии Додон освобожден из-под домашнего ареста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста по решению Высшей судебной палаты республики.

«Отклонить требование обвинения о содержании Игоря Додона под домашним арестом. Вместе с тем он остается под судебным контролем на 60 дней – на этот срок ему запрещен выезд из страны», – зачитали решение судьи палаты.

Напомним, в конце мая этого года суд в Кишиневе частично удовлетворил запрос прокуратуры и отправил экс-президента Молдавии под домашний арест.

Как писал сайт KP.RU, за день до этого молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией запросила у суда разрешение на арест бывшего президента республики.

24 мая в прокуратуре Молдавии сообщили об обысках в доме Игоря Додона. Как заявил позже исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынч, обыски у экс-главы республики проходят потому, что власти республики борются с оппозицией.