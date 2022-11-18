Bloomberg: Cтраны G7 объявят о ценовом потолке для российской нефти 23 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Cтраны G7 (Большой семерки) намерены объявить о своём решении по поводу введения ценового потолка для российской нефти 23 ноября 2022 года. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что американская сторона в частном порядке планируют поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов ЕС. Если предложение Соединенных Штатов получит поддержку, то, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер. При этом собеседники агентства отмечают, что сроки данного объявления могут измениться.

Накануне сообщалось, что западным политикам не дает покоя рекордная прибыль, которую Россия получает от продажи энергоносителей. Поэтому страны "Большой семерки" уже давно грозятся ввести ограничение цены российской нефти. Ввести ценовой потолок на нефть из России предлагается с 5 декабря 2022 года.