ВРИО глав ЛНР И ДНР подписали указы об увольнении с военной службы мобилизованных студентов Фото: Александр КОЦ

18 ноября врио глав Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали указы об увольнении с военной службы мобилизованных ранее студентов вузов.

Согласно опубликованным на сайтах глав регионов указам, будут уволены студенты, призванные на службу по мобилизации, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в учреждениях ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимира Путин дал поручение провести полную демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые были ранее призваны на военную службу. Информацию об этом распространил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, Донецкая и Луганская народная республики официально вошли в состав Российской Федерации по результатам общенародных референдумов, которые состоялись на данных территориях с 23 по 27 сентября 2022 года.