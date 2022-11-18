В Белом доме заявили, что США не толкают Зеленского к переговорам с Россией Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не толкают украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с Россией, решение о готовности к обсуждению примет Киев, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

- Никто из США не толкает его (Зеленского) к столу переговоров, - сказал Кирби журналистам на брифинге.

В октябре этого года заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщал, что США планируют обеспечить Украине "максимально сильную" позицию к началу мирных переговоров с Россией.

Позже, в ноябре, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему остается открытой для переговоров с Киевом, однако начало переговорного процесса на данный момент невозможны из-за отказа украинской стороны. Представитель Кремля отметил, что российская сторона открыта к переговорам.