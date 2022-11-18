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НовостиОбщество18 ноября 2022 20:38

Маск сообщил, что пока не решил, будет ли разблокировать аккаунт Трампа в Twitter

Подобное решение может быть принято в ближайшее время, пояснил он
Александр КИСЛОВ
Илон Маск пока не решил, разрешать ли Дональду Трампу вновь вести Twitter

Илон Маск пока не решил, разрешать ли Дональду Трампу вновь вести Twitter

Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что решения о разблокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter пока не принималось. Его слова приводит издание Associated Press.

При этом Маск допустил, что решение по поводу того, будет ли восстановлен аккаунт Трампа. может быть принято уже в ближайшее время.

Спекуляции о возможном возвращении экс-президента США в Twitter появились после того, как стало известно об окончании сделки по приобретению этой соцсети предпринимателем Илоном Маском. На этом фоне ранее Дональд Трамп поздравил Маска с покупкой и заявил, что 31 октября 2022 года его учетная запись якобы может быть восстановлена. Однако в итоге этого так и не произошло.

Впоследствии Трамп отметил, что не очень-то и стремится к возвращению в Twitte, так как ему вполне достаточно собственной соцсети Truth.