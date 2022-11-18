Маск сообщил, что пока не решил, будет ли разблокировать аккаунт Трампа в Twitter

Илон Маск пока не решил, разрешать ли Дональду Трампу вновь вести Twitter Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что решения о разблокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter пока не принималось. Его слова приводит издание Associated Press.

При этом Маск допустил, что решение по поводу того, будет ли восстановлен аккаунт Трампа. может быть принято уже в ближайшее время.

Спекуляции о возможном возвращении экс-президента США в Twitter появились после того, как стало известно об окончании сделки по приобретению этой соцсети предпринимателем Илоном Маском. На этом фоне ранее Дональд Трамп поздравил Маска с покупкой и заявил, что 31 октября 2022 года его учетная запись якобы может быть восстановлена. Однако в итоге этого так и не произошло.

Впоследствии Трамп отметил, что не очень-то и стремится к возвращению в Twitte, так как ему вполне достаточно собственной соцсети Truth.