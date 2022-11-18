Андрей Садовой выступил с важным публичным обращением к жителям Львова Фото: REUTERS

Мэр украинского города Львов Андрей Садовой заявил о том, что горожане должны иметь альтернативное электроснабжение и быть готовы к ситуации, когда света и тепла в городе не будет неделями.

Соответствующее заявление львовский градоначальник, в свое время выдвигавшийся на пост президента Украины, опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях.

"Мы можем с вами оказаться в ситуации, когда света и тепла может не быть не один день, а неделю или две. К этому нужно готовиться", - подчеркнул мэр Львова.

Ранее Вооруженные силы РФ перешли к нанесению масштабный массированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Под удар попали подобные объекты (электро- и гидроэлектростанции и подстанции и т.д.) по всей территории страны. В результате украинские власти регулярно заявляют о веерных отключениях электроэнергии в тех или иных населенных пунктах.

Массированных удары по объектам украинской инфраструктуры наносятся российскими Вооруженными силами в ответ на террористические действия киевского националистического режима.