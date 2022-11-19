Маск пообещал, что Twitter будет продвигать свободу слова

Илон Маск дал важное обещание по поводу того, как он будет управлять Twitter Фото: REUTERS

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или негатив.

Соответствующую информацию бизнесмен распространил в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Новая политика Twitter - это свобода слова, а не свобода досягаемости. Негативные/ненавистнические твиты будут максимально ограничены и демонетизированы, чтобы не было никакой рекламы или других доходов", - сообщил Маск.

Американский миллиардер Илон Маск приобрел контрольный пакет акций компании Twitter, которая управляет одноименной заблокированной в России социальной сетью, осенью нынешнего года. Он сразу же принял решение о масштабных увольнениях и сокращениях в компании, а также объявил о проведении существенных реформ в работе сети микроблогов.

Ради того, чтобы уделять больше внимания развитию Twitter, Маск решил покинуть пост генерального директора компании Tesla. Как сообщают влиятельные СМИ США, предприниматель уже якобы даже успел найти себе "достойного преемника".