Россияне почти на 70% стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для знакомств Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики CloudPayments (сервис входит в группу Cloud) провели исследование спроса у россиян на онлайн-сервисы для знакомств в первой половине ноября 2022 года по сравнению прошлым годом.

Оказалось, что в этом году в ноябре граждане стали активнее пользоваться подобными сервисами. Прирост транзакций составил 68%, а вот средняя сумма, которую россияне тратят в приложениях для знакомств, за год не изменилась и составила 296 рублей. Об этом пишет Газета.Ru.

Также эксперты, проводившие анализ, выяснили, что одной из возможных причин роста спроса на сервисы для знакомств могло стать желание людей переживать непростое время не в одиночку.

Ранее "Известия" писали, что россияне стали чаще сидеть на сайтах знакомств: только с начала апреля трафик на них в среднем вырос на 40%. Возросшим интересом к сетевым знакомствам могут воспользоваться аферисты, стремящиеся путем шантажа добыть как можно больше денег.

Тем временем, коуч Валентина Красникова назвала ошибки, которые убивают романтику в отношениях. Как сообщает RT, эксперт в первую очередь обратила внимание на то, что за бесконечной рутиной женщина забывает ухаживать за собой и превращается в "ворчливую тётку в халате".