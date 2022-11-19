США заявили о готовности предлагать России альтернативные варианты обмена заключенными

В американском Белом доме не считают, что диалог с РФ по данной теме будет адекватным и успешным Фото: REUTERS

Американский Белый дом намерен продолжать вести с Россией активные консультации по поводу возможно обмена заключенными между странами. Об этом в ходе своего традиционного брифинга, который транслировался на CNN, заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

По ее словам, сейчас США продолжают предлагать РФ потенциальные альтернативные идеи по обмену заключенными. При этом какие-либо детали ведущихся переговоров, а также сроки предполагаемого обмена заключенными, Жан-Пьер раскрываться наотрез отказалась.

При этом представитель Белого дома заявила о том, что, по ее мнению, Россия якобы несет ответственность за то, что обмен заключенными между двумя странами до сих пор не был проведен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее официально заявлял о том, что США готовы обсуждать с Россией вопрос обмена осужденных в России граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

В МИД РФ же сообщали, что среди россиян, которых Москва просит передать ей в рамках обмена, значится отбывающий наказание в американской тюрьме бизнесмен Виктор Бут. Американские СМИ сообщали, что обсуждается обмен находящихся в российских колониях двух граждан США (Грайнер и Уилана) на Бута. В Москве осуждают подобные проявления "мегафонной дипломатии", но не отрицают факт ведения переговоров.